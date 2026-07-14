La Juventus sta valutando due nuovi acquisti: un attaccante e un difensore. Si parla di Pellegrino come possibile rinforzo offensivo e di Lucumi per la linea difensiva. La società sta seguendo entrambe le trattative, senza conferme ufficiali sui dettagli o sui tempi di definizione. La doppia operazione mira a rafforzare le zone più deboli della rosa in vista della prossima stagione.

Torino, 14 luglio 2026 - La Juventus continua a muoversi sul mercato. La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la rosa su due reparti oltremodo delicati come l’attacco e la difesa. Serve un centravanti e serve un difensore centrale, così la via Emilia può diventare amica fermandosi a Parma per Mateo Pellegrino e a Bologna per Jhon Lucumi. Pellegrino pista da seguire: costa una ventina di milioni. Per il reparto offensivo, oltre a Randal Kolo Muani, il club continua a monitorare Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino è uno dei profili più seguiti dalla Juventus, che vede nel classe 2003 un giocatore con ampi margini di crescita.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, doppia pista di mercato: Pellegrino per l’attacco, Lucumi per la difesa

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