Juve doppia pista di mercato | Pellegrino per l’attacco Lucumi per la difesa

Da sport.quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando due nuovi acquisti: un attaccante e un difensore. Si parla di Pellegrino come possibile rinforzo offensivo e di Lucumi per la linea difensiva. La società sta seguendo entrambe le trattative, senza conferme ufficiali sui dettagli o sui tempi di definizione. La doppia operazione mira a rafforzare le zone più deboli della rosa in vista della prossima stagione.

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Torino, 14 luglio 2026 - La Juventus continua a muoversi sul mercato. La dirigenza bianconera è al lavoro per rinforzare la rosa su due reparti oltremodo delicati come l’attacco e la difesa. Serve un centravanti e serve un difensore centrale, così la via Emilia può diventare amica fermandosi a Parma per Mateo Pellegrino e a Bologna per Jhon Lucumi. Pellegrino pista da seguire: costa una ventina di milioni. Per il reparto offensivo, oltre a Randal Kolo Muani, il club continua a monitorare Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino è uno dei profili più seguiti dalla Juventus, che vede nel classe 2003 un giocatore con ampi margini di crescita.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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