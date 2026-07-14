Durante la sfilata di Dolce&Gabbana Alta Moda a Taormina, Jennifer Lopez ha sfoggiato un look con un raccolto intrecciato e una manicure decorata con motivi floreali. La cantante e attrice ha attirato l’attenzione con un’acconciatura complessa e dettagli curati, che richiamano uno stile ispirato alla iconografia bizantina. La sua presenza ha suscitato interesse tra i presenti, mentre il look è stato molto commentato sui social.

A Taormina per la sfilata Dolce&Gabbana Alta Moda, Jennifer Lopez ruba la scena con un beauty look da vera diva. La popstar e attrice americana ha puntato su due elementi distintivi: un raccolto elaborato con intreccio romantico e una manicure floreale dall’allure gioiello. Un equilibrio preciso tra struttura e delicatezza, dove capelli e unghie diventano i protagonisti, esaltati dalla pelle ultra glowy, alla soglia dei 57 anni. Jennifer Lopez non ha dubbi, per la Haute Couture di Parigi sceglie un naked dress scintillante X Jennifer Lopez, dea di bellezza a Taormina. Protagonista assoluto dell’hairstyle siciliano, lo chignon di Jennifer Lopez rivisita il raccolto classico attraverso un intreccio arrotolato che aggiunge movimento e tridimensionalità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - JLo incanta lo show Dolce&Gabbana: come una madonna bizantina, con maxi intreccio fra i capelli e manicure floral chic

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Jennifer Lopez Stuns at Dolce & Gabbana Alta Moda Show in Italy

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