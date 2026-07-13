Al via la settimana di Dolce & Gabbana a Taormina Ora l’attesa è tutta per JLo e Madonna

La settimana di Dolce & Gabbana a Taormina è iniziata con un evento presso il San Domenico Palace, dedicato all’Alta Gioielleria. Tra gli ospiti si attendono le esibizioni di Jennifer Lopez e Madonna.

Il primo appuntamento dell’evento firmato Dolce & Gabbana ha riportato l’Alta Gioielleria negli spazi del San Domenico Palace, mentre tra gli ospiti si rincorre una sola domanda. Madonna e Jennifer Lopez arriveranno davvero?. Con il debutto dell’Alta Gioielleria al San Domenico Palace, Dolce & Gabbana ha dato ufficialmente il via alla settimana più glamour dell’estate siciliana. Taormina è tornata a essere il palcoscenico della maison, con creazioni d’alta manifattura, ospiti internazionali e un’atmosfera che profuma già di grande evento. Un debutto che ha confermato ancora una volta il legame tra la Maison e la Sicilia, terra che continua a ispirare la visione creativa dei due stilisti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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