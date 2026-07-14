Jacopo e la lotta alla malattia | Grazie per il grande sostegno
A quasi due anni dall’appello che aveva coinvolto la comunità per finanziare un intervento innovativo alla schiena, Jacopo Galassi torna a parlare. Il giovane recanatese ringrazia per il sostegno ricevuto mentre prosegue la sua lotta contro la malattia, tra speranze e nuove incertezze. La sua situazione rimane complessa, ma l’attenzione e il supporto della gente continuano a essere presenti. Nessuna novità sulla situazione clinica, ma il suo messaggio di gratitudine resta forte.
La battaglia continua, tra speranze e nuove incertezze. A quasi due anni dall’appello che aveva mobilitato l’intera comunità per aiutarlo a sostenere il costo di un innovativo intervento alla schiena, il recanatese Jacopo Galassi (nella foto) torna ad aggiornare quanti continuano a seguirne con affetto la storia. Il ventiduenne ha affidato, ancora una volta, ai social un lungo messaggio nel quale racconta un anno segnato da visite specialistiche, esami e viaggi negli ospedali di tutta Italia. La buona notizia è che le condizioni della scoliosi, almeno per il momento, risultano stabili. Quella meno incoraggiante è che resta ancora senza nome la patologia sistemica che da quasi due anni compromette il suo stato di salute e che ha costretto i medici a rinviare l’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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