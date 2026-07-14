j pop manga presenta inazuma eleven go di tenya yabuno

Una nuova squadra di calcio giapponese si prepara a scendere in campo, dieci anni dopo le imprese di un team storico. La storia si concentra su giovani talenti pronti a seguire le orme dei predecessori, con l’obiettivo di riconquistare il titolo mondiale. La narrazione si svolge tra allenamenti, partite e sfide, mentre i protagonisti affrontano prove di abilità e determinazione. La serie è tratta dal manga di Tenya Yabuno.

Una tempesta sta per abbattersi sul campo da gioco! Dieci anni dopo le leggendarie imprese di Mark Evans e della Raimon Junior High, una nuova generazione di campioni è pronta a raccoglierne l’eredità della squadra che ha raggiunto e conquistato la vetta del mondo. Inazuma Eleven GO, il sequel della celebre saga RPG calcistica di Level-5 che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, torna, in una versione aggiornata, arricchita da sovracoperta, dal 21 luglio in tutte le fumetterie, librerie e store online! Dopo il successo della serie originale, l’universo di Inazuma Eleven si espande con una nuova avventura firmata ancora una volta da Tenya Yabuno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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