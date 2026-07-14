L’Italia si avvicina a una nuova fase con un possibile ritorno di Buffon in nazionale e un rafforzamento della figura di Pirlo. La selezione si prepara a cambiare volto nel prossimo quadriennio, con il commissario tecnico che avrà un ruolo centrale nel progetto. Contestualmente, si lavora alla definizione dell’organigramma del nuovo “Club Italia”, un team rinnovato che punta a rafforzare la rosa e il progetto a lungo termine. La rosa dei candidati si sta assottigliando, con pochi nomi ancora in corsa.

Una corsa sempre meno affollata e una chiamata a corte. La nuova era azzurra si arricchisce di particolari ad ogni curva: quella che apre al commissario tecnico per il prossimo quadriennio e quella che deve aprire all’organigramma dell’inedito Club Italia. La volata per il ct vede Andrea Pirlo rispondere sempre più all’identikit dell’uomo giusto, per idee e coraggio, della coppia Maldini-Leonardo, direttore tecnico e presidente del già citato Club Italia e il suo advisor. Nella corsa rimangono Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola: verdetto rinviato all’inizio della prossima settimana. E, l’organigramma? Ne hanno già parlato,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, sempre più Pirlo. E nella squadra può tornare Buffon

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COSA SUCCEDE SE UN EX CAMPIONE DEL MONDO E UNA VECCHIA SQUADRA GLORIOSA |Campionato Master

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