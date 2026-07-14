italia auto piomba sulle bancarelle al mercato soccorsi sul posto

Un'auto ha investito diverse bancarelle nel mercato di piazza Bonola, nella periferia nord-occidentale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere le persone coinvolte. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sulle condizioni dei presenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

Momenti di forte tensione nella mattinata di Milano, dove un’ auto ha travolto alcune bancarelle del mercato in piazza Bonola, nella periferia nord-occidentale della città. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, in una fascia oraria nella quale l’area era frequentata da commercianti e clienti impegnati nelle prime attività della giornata. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 60 anni che, secondo quanto riferito nella prima ricostruzione, avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura. L’auto ha colpito alcuni banchi di frutta, proseguendo poi la sua corsa fino a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto ha provocato paura tra le persone presenti in piazza Bonola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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