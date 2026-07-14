Un’auto ha investito le bancarelle di un mercato in piazza Bonola, periferia nord-ovest di Milano, questa mattina poco dopo le 8. L’automobilista, un uomo di circa 60 anni, ha perso il controllo del veicolo, che ha travolto i banchi di frutta prima di schiantarsi contro un palo della luce. La scena ha generato panico tra i presenti. Non risultano feriti gravi tra le persone presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Milano – Un’auto contro le bancarelle del mercato. Tragedia sfiorata questa mattina poco dopo le 8 in piazza Bonola, alla periferia nord ovest della città, quando un automobilista 60enne ha perso il controllo della propria macchina travolgendo banchi di frutta e andando poi a schiantarsi contro un palo della luce. I soccorsi. Immediati i soccorsi. Il conducente, privo di conoscenza, è stato accompagnato in codice rosso al San Carlo. Le tre persone presenti lungo la traiettoria, tre operatori del mercato, sono rimaste lievemente contuse. Due sono state trasportate in codice giallo e verde agli ospedali San Carlo e Galeazzi. I rilievi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto piomba sulle bancarelle: scene di panico al mercato di piazza Bonola

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