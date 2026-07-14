Durante le registrazioni dell’Isola dei Famosi, si dice che Zeudi Di Palma e Raffaella Fico siano state coinvolte in un acceso alterco. La presunta discussione sarebbe avvenuta tra le due durante le riprese, ma i dettagli specifici non sono stati confermati ufficialmente. Non ci sono ulteriori informazioni sulle cause del litigio o sulle conseguenze.

Secondo un'indiscrezione, durante le registrazioni dell'Isola dei Famosi Zeudi Di Palma e Raffaella Fico sarebbero state protagoniste di un litigio molto acceso. Mentre alle Filippine proseguono le registrazioni delle ultime puntate dell'Isola dei Famosi, continuano a circolare indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto in questi giorni. Dopo le polemiche sugli spoiler, nelle ultime ore è emersa una nuova voce che riguarda un presunto acceso scontro tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale. Biagio D'Anelli parla di una presunta rissa tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma Nonostante i tentativi della produzione di mantenere il massimo riserbo sulle registrazioni del programma, continuano a trapelare indiscrezioni tutte da verificare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Isola dei Famosi, "Zeudi Di Palma e Raffaella Fico si sono prese per i capelli", il rumor

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Si lo so non ci dobbiamo fidare e bla bla bla quindi astenetevi dal scriverlo.. Io intanto lo posto a mero titolo di conoscenza Per chi non lo sapesse è il secondo profilo della Gossipara Dejanara #zeudi #zeudiners #zeudidipalma #zarlet #isoladeifamosi #isol x.com

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