Isola dei Famosi Zeudi Di Palma e Raffaella Fico si sono prese per i capelli il rumor
Durante le registrazioni dell’Isola dei Famosi, si dice che Zeudi Di Palma e Raffaella Fico siano state coinvolte in un acceso alterco. La presunta discussione sarebbe avvenuta tra le due durante le riprese, ma i dettagli specifici non sono stati confermati ufficialmente. Non ci sono ulteriori informazioni sulle cause del litigio o sulle conseguenze.
Secondo un'indiscrezione, durante le registrazioni dell'Isola dei Famosi Zeudi Di Palma e Raffaella Fico sarebbero state protagoniste di un litigio molto acceso. Mentre alle Filippine proseguono le registrazioni delle ultime puntate dell'Isola dei Famosi, continuano a circolare indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto in questi giorni. Dopo le polemiche sugli spoiler, nelle ultime ore è emersa una nuova voce che riguarda un presunto acceso scontro tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale. Biagio D'Anelli parla di una presunta rissa tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma Nonostante i tentativi della produzione di mantenere il massimo riserbo sulle registrazioni del programma, continuano a trapelare indiscrezioni tutte da verificare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Alle Filippine, durante le registrazioni de L’Isola dei Famosi, sarebbe esploso un confronto così duro da richiedere l’intervento della produzione. Nel centro della scena ci sarebbero Zeudi Di Palma e Raffaella Fico, ma il dettaglio che ha fatto scattare il gossip r facebook
Si lo so non ci dobbiamo fidare e bla bla bla quindi astenetevi dal scriverlo.. Io intanto lo posto a mero titolo di conoscenza Per chi non lo sapesse è il secondo profilo della Gossipara Dejanara #zeudi #zeudiners #zeudidipalma #zarlet #isoladeifamosi #isol x.com
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