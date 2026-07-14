Donald Trump ha deciso di non applicare più una tassa del 20% sui beni che attraversano lo Stretto di Hormuz, dopo aver ricevuto richieste dai Paesi del Golfo. La misura era stata proposta in precedenza, ma è stata abbandonata in seguito alle pressioni di queste nazioni. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione o sulle eventuali conseguenze. La questione riguarda il traffico di merci nella regione e le relazioni tra gli Stati Uniti e i Paesi del Golfo.

(LaPresse) Donald Trump ha annunciato di aver rinunciato all’ipotesi di una tassa del 20% sui beni in transito nello Stretto di Hormuz dopo le richieste arrivate dai Paesi del Golfo. Parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti ha spiegato di aver ricevuto telefonate da “re ed emiri” di Paesi considerati alleati di Washington, che avrebbero proposto in alternativa ingenti investimenti negli Stati Uniti. “Mi hanno chiamato chiedendomi di investire negli Stati Uniti al posto dell’imposta del 20%”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che i Paesi del Golfo “faranno massicci investimenti” nell’economia americana. Il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Trump rinuncia alla tassa sullo Stretto di Hormuz: "Investimenti dal Golfo negli Usa"

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Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiuso

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