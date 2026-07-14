Iran | 180 deputati di Teheran chiedono lo stop al memorandum d' intesa

Da gazzettadelsud.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Centottanta deputati iraniani hanno firmato una dichiarazione che chiede di rescindere il memorandum d’intesa firmato tra Teheran e gli Stati Uniti il 17 giugno.

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Centottanta deputati iraniani hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui chiedono, tra l’altro, la rescissione del memorandum d’intesa siglato da Teheran e Stati Uniti il 17 giugno. Lo ha annunciato la televisione pubblica Irib. L’appello non sembra chiudere a trattative, ma sostiene la necessità che a guidarle sia una commisisone 'ad hoc'. Nel testo, i membri del Majlis invocano «una rappresaglia» dopo i nuovi attacchi degli Usa, «la fine dell’intesa di Islamabad con gli Stati Uniti, la creazione di una commissione speciale per i negoziati, l’approvazione della legge sulla gestione dello Stretto di Hormuz e il pieno sostegno alle Forze Armate». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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