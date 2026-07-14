Durante la notte, i carabinieri hanno scoperto giovani all’interno della piscina del Tennis Club Agliana, in via Selva, grazie a videosorveglianza. Nonostante denunce e un blitz notturno, le intrusioni continuano. Non sono stati resi noti eventuali arresti o sanzioni. Le autorità attendono ulteriori interventi per fermare gli accessi non autorizzati nella struttura.

Videosorveglianza, denunce e un blitz notturno dei carabinieri con i giovani colti sul fatto, non bastano a fermare le intrusioni di notte nella piscina del Tennis club Agliana, in via Selva. Il consiglio direttivo lancia un appello: "Comportamenti pericolosi e fuori controllo, serve senso civico prima che accada l’irreparabile". È una situazione insostenibile, quella denunciata dal direttivo, che unisce la violazione della proprietà privata a un rischio altissimo per la sicurezza e l’incolumità dei più giovani. Da qualche settimana negli spazi della nota struttura sportiva, privata, rigorosamente riservata ai soci e alle loro famiglie, per la pratica di tennis, padel, calcetto e piscina, durante la chiusura notturna degli impianti il circolo è diventato meta di raid notturni di gruppi di ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Invasione notturna nella piscina : "Non aspettiamo l’irreparabile"

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