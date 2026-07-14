Interruzione della linea ferroviaria Arezzo-Rassina | I ritardi nei trasporti non possono ricadere sulle imprese
La linea ferroviaria tra Arezzo e Rassina è stata interrotta, causando ritardi nei trasporti. Confartigianato ha ricevuto segnalazioni da aziende e strutture ricettive del Casentino, che chiedono più corse per ridurre i disagi. La sospensione dei servizi ferroviari ha portato a problemi per le imprese, che temono ripercussioni economiche. Le autorità non hanno ancora comunicato una data di riattivazione.
Arezzo, 14 luglio 2026 – . Confartigianato raccoglie le segnalazioni di aziende e strutture ricettive del Casentino: "Servono più corse, coincidenze garantite e un servizio sostitutivo realmente affidabile" L’interruzione programmata della linea ferroviaria tra Arezzo e Rassina, iniziata a metà giugno e prevista fino all’8 agosto per consentire i lavori di potenziamento dell’infrastruttura, sta causando pesanti difficoltà ai cittadini e al sistema economico del Casentino. Durante il periodo dei lavori, i collegamenti ferroviari tra Arezzo e Rassina sono sostituiti da autobus, mentre il servizio ferroviario continua regolarmente tra Rassina e Pratovecchio Stia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Arezzo.
Notizie e thread social correlati
Trasporti, Casini (Casa Riformista): “Sulla linea ferroviaria Arezzo-Firenze un impegno condiviso per migliorare il servizio ai pendolari”Il parlamento ha approvato all’unanimità una mozione riguardante la linea ferroviaria tra Arezzo e Firenze.
Linea ferroviaria Verona - Brennero in tilt per "atto doloso", ritardi nel giorno della protesta ambientalistaLa linea ferroviaria tra Verona e Brennero è in tilt a causa di un atto doloso, provocando ritardi e deviazioni.
Temi più discussi: Treni, stop al nodo di Firenze fino al 10 luglio: ecco cosa sapere; Treni, lavori nel nodo di Firenze: disagi e variazioni. Ritardi anche a Milano e sulla Tirrenica; Linea del Brennero: stop ai treni dal 18 luglio, arrivano i bus; Treni, scattano i lavori a Firenze: circolazione modificata e pesanti disagi per i viaggiatori.
Serafini Eventi. Ennos · Ciao Ciao Milano. Svelata la meta di questo lungoooo viaggio … Milano oggi è stata un po più lontana per un interruzione della linea ferroviaria altezza Firenze … siamo talmente abituati a correre che a volte fermarsi con il rumore del facebook
Ci sarebbe il furto di cavi della fibra ottica nei pressi di San Lucido, nella zona del Tirreno cosentino, tra le cause che hanno provocato l'interruzione della circolazione ferroviaria in Calabria e che ora è in graduale ripresa. x.com
Interruzione della linea ferroviaria Arezzo-Rassina: I ritardi nei trasporti non possono ricadere sulle impreseConfartigianato raccoglie le segnalazioni di aziende e strutture ricettive del Casentino: Servono più corse, coincidenze garantite e un servizio sostitutivo realmente affidabile ... lanazione.it
[OC] Il mio secondo tentativo di una mappa originale della rete ferroviaria di Istanbul reddit
Danni all’infrastruttura: caos sulla rete ferroviaria tra Campania e CalabriaCaos sulla rete ferroviaria tra Campania e Calabria con l'interruzione della circolazione per diverse ore a causa di danni all'infrastruttura ... quotidianodelsud.it