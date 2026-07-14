La linea ferroviaria tra Arezzo e Rassina è stata interrotta, causando ritardi nei trasporti. Confartigianato ha ricevuto segnalazioni da aziende e strutture ricettive del Casentino, che chiedono più corse per ridurre i disagi. La sospensione dei servizi ferroviari ha portato a problemi per le imprese, che temono ripercussioni economiche. Le autorità non hanno ancora comunicato una data di riattivazione.

Arezzo, 14 luglio 2026 – . Confartigianato raccoglie le segnalazioni di aziende e strutture ricettive del Casentino: "Servono più corse, coincidenze garantite e un servizio sostitutivo realmente affidabile" L’interruzione programmata della linea ferroviaria tra Arezzo e Rassina, iniziata a metà giugno e prevista fino all’8 agosto per consentire i lavori di potenziamento dell’infrastruttura, sta causando pesanti difficoltà ai cittadini e al sistema economico del Casentino. Durante il periodo dei lavori, i collegamenti ferroviari tra Arezzo e Rassina sono sostituiti da autobus, mentre il servizio ferroviario continua regolarmente tra Rassina e Pratovecchio Stia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Interruzione della linea ferroviaria Arezzo-Rassina: “I ritardi nei trasporti non possono ricadere sulle imprese”

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