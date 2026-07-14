Inter Palestra-Khalaili | quel doppio grosso guaio per i nerazzurri

Durante la presentazione della stagione di un club di Serie A, il direttore sportivo ha annunciato che due giocatori chiave sono stati esclusi dalla rosa per motivi disciplinari. La decisione riguarda un centrocampista e un difensore, entrambi coinvolti in recenti comportamenti non conformi alle regole del club. La scelta ha suscitato reazioni tra i tifosi e i media, mentre il tecnico ha confermato che non saranno disponibili per le prime partite del campionato.

La conferenza di presentazione della stagione di un qualsiasi club di Serie A è quasi sempre foriera di incazzature: ci si arrabbia perché «i rinforzi promessi non sono ancora arrivati!», ci si arrabbia perché «i giornalisti non fanno le domande giuste!», ci si arrabbia perché «è tutto gestito malissimo!» e «quest’anno sarà un disastro!». Va quasi sempre così e, nel caso dell’Inter, si può serenamente levare il “quasi”. Poi inizia la stagione e la critica non ha dubbi: «L’Inter deve vincere, è la più forte». E tu ti interroghi: è la più forte o quella che non sa fare una mazza? Mistero. Dice il critico col dito puntato: «L’Inter va avanti solo perché ha i Lautaro, i Barella, i Calhanoglu ecc ecc che tirano la carretta da anni». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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