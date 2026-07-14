Inter Curtis Jones Longari smentisce | Nessuna nuova offerta nelle ultime ore
Longari ha smentito che ci siano state nuove offerte nelle ultime ore per Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool rimane un obiettivo, ma non ci sono aggiornamenti ufficiali o conferme di ulteriori proposte. Sportitalia aveva parlato di possibili sviluppi recenti, ma la fonte ha escluso questa possibilità. Non ci sono altre novità sulla trattativa o su eventuali sviluppi futuri.
di Alberto Petrosilli Il centrocampista del Liverpool Curtis Jones resta la priorità, ma Sportitalia frena sulle indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra. Nelle ultime ore dall’ Inghilterra si sono diffuse nuove indiscrezioni sul futuro di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool e da tempo nel mirino dell’ Inter. Secondo alcune fonti inglesi, il club nerazzurro avrebbe presentato una terza offerta da 32 milioni di euro, ricevendo però un nuovo rifiuto da parte dei Reds, che continuano a valutare il giocatore 40 milioni di euro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Una ricostruzione che, però, trova una netta smentita dall’Italia. Longari: «Nessuna nuova proposta dell’Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com
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