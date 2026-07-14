Inter Curtis Jones Longari smentisce | Nessuna nuova offerta nelle ultime ore

Notizia in breve

Longari ha smentito che ci siano state nuove offerte nelle ultime ore per Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool rimane un obiettivo, ma non ci sono aggiornamenti ufficiali o conferme di ulteriori proposte. Sportitalia aveva parlato di possibili sviluppi recenti, ma la fonte ha escluso questa possibilità. Non ci sono altre novità sulla trattativa o su eventuali sviluppi futuri.