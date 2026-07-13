L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones del Liverpool

Da justcalcio.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Inter sta considerando un’offerta per il centrocampista del Liverpool Curtis Jones. La società valuta questa possibilità, secondo quanto riportato da una fonte specializzata. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’importo o sui termini dell’eventuale proposta. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti. La valutazione da parte dell’Inter si inserisce nel contesto di un mercato in cui si cercano rinforzi a centrocampo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: I giganti europei dell’Inter stanno valutando la possibilità di fare una nuova offerta per il centrocampista del Liverpool Curtis Jones, secondo Ben Jacobs. I campioni di Serie A hanno fatto del centrocampista inglese un obiettivo primario per rinforzare la propria sala macchine, ma si sono scontrati con un muro finanziario nelle trattative. Con il mercato estivo in pieno svolgimento, la squadra italiana vuole mettere alla prova ancora una volta la determinazione del Liverpool. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Ben Jacobs L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

l8217inter sta valutando una nuova offerta per curtis jones del liverpool
© Justcalcio.com - L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones del Liverpool
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Inter senza un euro, offerta da pezzenti per Jones

Video Inter senza un euro, offerta da pezzenti per Jones

Notizie e thread social correlati

L’Inter all’assalto per Curtis Jones! Nuova offerta da 25 milioni ma il Liverpool dice ancora no: la posizione dei RedsL’Inter ha presentato una nuova offerta da 25 milioni di euro per il centrocampista del Liverpool, ma la proposta è stata respinta dai Reds.

Mercato Inter, i nerazzurri accelerano per Curtis Jones: pronta una nuova offerta. Ecco i dettagliIl mercato dell'Inter si muove rapidamente: i nerazzurri preparano una nuova offerta per Curtis Jones, centrocampista del Liverpool.

Temi più discussi: In UK – L’Inter non molla Jones e studia una nuova offerta. Ma il Liverpool…; Dall'Inghilterra - L'Inter ancora su Jones, si valuta una nuova offerta; Inter Curtis Jones resta il primo obiettivo | il Nottingham Forest ci prova ma il centrocampista prende tempo; Flash Inter | Curtis Jones obiettivo numero 1.

curtis jones del l inter sta valutandoCurtis Jones, l'Inter torna alla caricaL'Inter punta Curtis Jones del Liverpool. I nerazzurri preparano un'offerta da 25 milioni dopo le difficoltà per Anan Khalaili. tuttojuve.com

curtis jones del l inter sta valutandoCurtis Jones resta nel mirino dell’Inter: l’ultim’ora di Sportitalia cambia gli scenariCurtis Jones resta nel mirino dell'Inter per rinforzare il centrocampo, ma il Liverpool chiede almeno 30 milioni di sterline: cifra che i nerazzurri ... spaziointer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web