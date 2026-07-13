L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones del Liverpool

Notizia in breve

L’Inter sta considerando un’offerta per il centrocampista del Liverpool Curtis Jones. La società valuta questa possibilità, secondo quanto riportato da una fonte specializzata. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’importo o sui termini dell’eventuale proposta. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti. La valutazione da parte dell’Inter si inserisce nel contesto di un mercato in cui si cercano rinforzi a centrocampo.