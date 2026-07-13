L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones del Liverpool
L’Inter sta considerando un’offerta per il centrocampista del Liverpool Curtis Jones. La società valuta questa possibilità, secondo quanto riportato da una fonte specializzata. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’importo o sui termini dell’eventuale proposta. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti. La valutazione da parte dell’Inter si inserisce nel contesto di un mercato in cui si cercano rinforzi a centrocampo.
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: I giganti europei dell’Inter stanno valutando la possibilità di fare una nuova offerta per il centrocampista del Liverpool Curtis Jones, secondo Ben Jacobs. I campioni di Serie A hanno fatto del centrocampista inglese un obiettivo primario per rinforzare la propria sala macchine, ma si sono scontrati con un muro finanziario nelle trattative. Con il mercato estivo in pieno svolgimento, la squadra italiana vuole mettere alla prova ancora una volta la determinazione del Liverpool. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Ben Jacobs L’Inter sta valutando una nuova offerta per Curtis Jones. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Inter senza un euro, offerta da pezzenti per Jones
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Ben Jacobs (TalkSports) - L'Inter sta valutando il rilancio per Curtis Jones. facebook
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