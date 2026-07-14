inseguito e accerchiato da un gruppo di giovani

Nella notte, un gruppo di giovani ha inseguito e circondato un uomo nei pressi di una stazione ferroviaria, ormai al centro di preoccupazioni per la sicurezza. L’episodio si è verificato in un’area criticata dai residenti a causa della scarsa presenza di forze dell’ordine nelle ore notturne. La zona, già oggetto di attenzione per episodi di microcriminalità, continua a registrare tensioni legate alla sicurezza urbana.

Sale la tensione sul fronte della sicurezza urbana: l’ultimo, preoccupante episodio si è consumato a tarda notte nei pressi dello scalo ferroviario, da tempo finito nel mirino dei residenti per una percepita mancanza di tutele nelle ore più buie. La denuncia è partita direttamente dalla vittima attraverso un post anonimo d’allarme, rimbalzato immediatamente all’interno delle principali piazze virtuali della città. La segnalazione ha fatto rapidamente il giro della rete dopo essere stata condivisa e rilanciata su "Furti e Segnalazioni Senigallia" e "Sei di Senigallia", due storici gruppi Facebook locali estremamente seguiti, che contano complessivamente decine di migliaia di follower. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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VIOLENZA A PARMA PROFESSORI AGGREDITI DA UN GRUPPO DI STUDENTI

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