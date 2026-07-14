Inquinamento fiume Sarno | sequestrata una falegnameria

Sequestrata una falegnameria a Montoro nell’ambito di un’indagine sull’inquinamento del fiume Sarno. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno eseguito un controllo presso l’attività, parte di un’azione volta a contrastare i fenomeni di inquinamento nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali irregolarità riscontrate durante la verifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività investigative finalizzate al contrasto dei fenomeni di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno effettuato un controllo presso una falegnameria di Montoro. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno riscontrato che il titolare esercitava l’attività in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, poiché ritenuto responsabile del reato di esercizio di attività in assenza della prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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