inps cambia la cessione del quinto le nuove procedure online e di sicurezza

L’Inps ha annunciato modifiche alle procedure per la cessione del quinto, il prestito che viene rimborsato tramite trattenuta sullo stipendio o sull’assegno previdenziale. Le novità riguardano principalmente le modalità di accesso e le misure di sicurezza, con l’introduzione di procedure online più snelle e controlli migliorati. Le nuove regole sono state comunicate tramite un messaggio ufficiale, senza specificare dettagli tecnici aggiuntivi.

L’ Inps, in un recente messaggio, ha specificato alcune novità per quanto riguarda la cessione del quinto, il prestito messo a disposizione di pensionati e lavoratori dipendenti che viene rimborsato attraverso una trattenuta diretta sullo stipendio o sull’assegno previdenziale. Le novità riguardano soprattutto le procedure, che diventeranno sempre più telematiche. L’Istituto implementerà infatti un approccio digitale in diversi passaggi burocratici che potevano ancora essere svolti su carta o di persona. Per assicurarsi che questo non causi problemi, sarà anche rafforzata la sicurezza, con un controllo dell’identità più serrato per evitare frodi ai danni dei lavoratori o dei pensionati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Nuovi tassi cessione del quinto INPS: cosa cambia nel primo semestre 2026

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