Innovazione in Europa | Svezia al comando l’Italia accelera sul digitale e guida la fascia media I dati

La Svezia si posiziona in testa alla classifica europea dell’Innovation Scoreboard 2026, con il punteggio più alto tra i paesi analizzati. L’Italia mostra un’accelerazione nel settore digitale, concentrandosi sulla fascia media di innovazione. La relazione della Commissione Europea evidenzia le differenze tra le nazioni, con alcuni stati che migliorano e altri che restano indietro. I dati si basano su indicatori relativi a ricerca, sviluppo e tecnologia.

La Commissione Europea ha pubblicato i risultati dello European Innovation Scoreboard 2026, il report che misura lo stato di salute della ricerca e dello sviluppo tecnologico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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