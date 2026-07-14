L'inflazione negli Stati Uniti a giugno si attesta al 3,5% su base annua, rispetto al 4,2% del mese precedente. Su base mensile, il CPI è diminuito dello 0,4%. Questi dati sono stati inferiori alle previsioni degli analisti e hanno influenzato positivamente le Borse e le decisioni della Federal Reserve. La diminuzione dell'inflazione riduce le pressioni sui tassi di interesse.

L’inflazione americana rallenta più del previsto e diventa il vero market mover della giornata. A giugno il CPI è salito del 3,5% su base annua, in frenata dal 4,2% di maggio, mentre su base mensile ha segnato un calo dello 0,4%. È la flessione mensile più ampia dall’aprile 2020 e arriva soprattutto grazie al raffreddamento dell’energia. Il dato core, depurato da alimentari ed energia, offre un segnale ancora più importante per la Federal Reserve: +2,6% annuo e variazione nulla sul mese. È il numero che il mercato guarda con maggiore attenzione, perché misura la parte più persistente dell’inflazione e può orientare le prossime scelte sui tassi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inflazione USA sotto le attese, CPI al 3,5%: Fed e Borse respirano

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Inflazione USA sotto le attese | Bitcoin riparte o è solo un rimbalzo tecnico

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