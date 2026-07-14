Infantino a Lusail per morte dell' emiro Al Thani

Infantino si trova a Lusail per partecipare alle esequie dell'emiro Al Thani. Ha espresso, attraverso un messaggio, che si è unito alle preghiere per l'uomo che ha guidato il paese. La cerimonia funebre si svolge oggi nella capitale del Qatar. La presenza del presidente della FIFA si aggiunge alle testimonianze di rispetto per il leader defunto. La morte dell'emiro è stata ufficializzata nelle ultime ore.

"Oggi, mi sono unito al mio paese, il Qatar, per offrire preghiere per l'uomo che ha plasmato il Qatar in una grande nazione". Comincia cosi' il post di Gianni Infantino, presidente della Fifa, che è volato a Lusail per la cerimonia di condoglianze per la morte dell'emiro Al Thani, per poi tornare negli Usa dove stasera è in programma la prima semifinale del Mondiale, tra Francia e Spagna. "Oggi, ho detto le mie preghiere e l'addio al più coraggioso uomo, Sua Altezza l'Emiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, che mi ha insegnato che il coraggio significa abbracciare il cambiamento e andare sempre avanti - scrive Infantino, che vive con la famiglia a Doha -. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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