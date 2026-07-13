Un motociclista di 32 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada regionale 213 Flacca, tra Sperlonga e Gaeta. La collisione frontale coinvolgeva anche un’auto, con la passeggera in gravi condizioni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La strada è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni di recupero e messa in sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella tarda mattinata di ieri lungo la strada regionale 213 Flacca, nel tratto compreso tra Sperlonga e Gaeta, dove un violento scontro frontale tra una moto e un’autovettura è costato la vita a un uomo di 32 anni. La vittima, residente a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, e originaria di Maddaloni, stava viaggiando in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato il drammatico impatto con un’auto. L’urto si è rivelato fatale per il motociclista, deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. Gravissime, invece, le condizioni della passeggera di 28 anni che viaggiava con lui: la giovane è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso, dove è ricoverata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente sulla Flacca: muore motociclista di 32 anni irpino, grave la passeggera

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Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

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