Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un edificio residenziale nel centro di Bruxelles recentemente ristrutturato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno ancora operando per evacuare le persone all’interno e per gestire le vittime e i dispersi. Non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sullo stato delle persone rimaste all’interno dell’edificio. L’incendio ha causato danni strutturali all’edificio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel centro di Bruxelles. Una grave tragedia ha colpito il centro di Bruxelles, dove nella mattinata di oggi, 14 luglio, è scoppiato un incendio all’interno della torre Oxy, un complesso residenziale recentemente sottoposto a un importante intervento di ristrutturazione. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre il bilancio resta provvisorio. Secondo le informazioni diffuse dai media locali, almeno due persone hanno perso la vita, mentre altre quattro risultano ancora disperse. I soccorritori continuano a ispezionare l’edificio nella speranza di individuare eventuali superstiti. Le fiamme si sono propagate nei vani ascensore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendio nella torre Oxy di Bruxelles: vittime, dispersi e soccorsi ancora in azione

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Bruxelles, incendio negli ascensori della torre Oxy: morti e dispersi

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