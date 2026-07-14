Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 14 luglio 2026 a Rosignano, nella zona del Saracino vicino al parco dei Poggetti. Le fiamme hanno interessato l’area e, a causa del rischio di propagazione, è stata chiusa la provinciale 10 del Saracino. Non sono stati riportati danni a persone o edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

ROSIGNANO – Paura per un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 14 luglio 2026, a Rosignano, nella zona del Saracino vicino al parco dei Poggetti. Le fiamme hanno costretto alla chiusura precauzionale della strada provinciale 10 del Saracino tra la 206 e il bivio per Rosignano Marittimo. Numerose le squadre antincendio che sono intervenute, insieme ai vigili del fuoco. Sul posto anche un elicottero della flotta regionale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Rosignano: fiamme vicino al parco dei Poggetti, chiusa la provinciale 10 del Saracino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incendio a Cagliari oggi, fiamme vicino al Policlinico di Monserrato: il video del fumo nero, statale chiusaUn incendio si è sviluppato oggi vicino al Policlinico di Monserrato, a Cagliari, coinvolgendo un’area di interfaccia tra Selargius e la statale 554.

Incendio al Parco del Pineto a Roma, colonna di fumo e fiamme vicino alle case: evacuazioni precauzionaliUn incendio si è sviluppato nel Parco del Pineto a Roma, tra Pineta Sacchetti e Valle Aurelia.

Argomenti più discussi: Rosignano, incendio sulla strada 206: cosa è successo; L’incendio attraversa i binari, ritardi fino a 3 ore per i treni lungo la linea Tirrenica; Incendio lungo i binari, bruciano sterpaglie; Cecina, fiamme alla Cinquantina: ripresa la circolazione dei treni.