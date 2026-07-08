Incendio a Cagliari oggi fiamme vicino al Policlinico di Monserrato | il video del fumo nero statale chiusa

Un incendio si è sviluppato oggi vicino al Policlinico di Monserrato, a Cagliari, coinvolgendo un’area di interfaccia tra Selargius e la statale 554. Le fiamme hanno prodotto un grande fumo nero visibile da lontano, con la strada statale temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Mercoledì 8 luglio 2026 un vasto incendio di interfaccia è divampato nel territorio di Selargius, nella città metropolitana di Cagliari, lambendo la Statale 554 e la cittadella universitaria del Policlinico di Monserrato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno generato un’altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per ragioni di sicurezza è stata disposta la chiusura della Statale 387 in direzione Dolianova. Sul posto sono in corso massicci interventi di Vigili del Fuoco e Corpo Forestale con Canadair ed elicotteri. Paura a Cagliari: fiamme vicino al Policlinico e fumo visibile a chilometri Incendio di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Cagliari, i vigili del fuoco salvano nove cani dopo l'esondazione di un corso d'acqua

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