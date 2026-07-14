Durante una festa a Poggiridenti, sono stati rubati circa 5.000 euro raccolti durante l’evento. Dopo alcune ore, i ladri hanno restituito il denaro e lasciato un biglietto di scuse. La vicenda si è conclusa con il denaro recuperato e senza ulteriori conseguenze legali.

Cinquemila euro rubati e restituiti con tanto di biglietto di scuse. Quanto è accaduto in una manciata di ore soltanto a Poggiridenti va dritto nella categoria degli episodi riassumibili con l’adagio "tutto è bene quel che finisce bene". Nel piccolo Comune alle porte di Sondrio con la Camminata di giovedì prende avvio la sesta edizione della Festa della Torre dei Da Pendolasco: tre giorni tra arte, cultura, la musica di AmbriaJazz e il clou, sabato sera, con polenta, salsicce e dj-set per balli scatenati. Ed è proprio nell’euforia generale che si verifica ciò che soltanto a festa finita, quando ormai era già domenica, presidente e alcuni volontari della Pro Loco Poggiridenti scoprono non senza disappunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incasso della festa rubato e reso. I ladri pentiti chiedono scusa

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Qual è un esempio di un film sbagliato nel posto sbagliato al momento sbagliato il cui incasso è stato influenzato? reddit