In viaggio con Wim Wenders | lo sguardo nomade del tedesco errante

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un film documentario diretto da Wim Wenders sarà presentato a Firenze, il 14 luglio 2027. Il regista tedesco, noto per il suo stile di narrazione visiva, esplora il tema del viaggio come elemento essenziale per realizzare i sogni. La pellicola include immagini e testimonianze di persone che hanno intrapreso percorsi di spostamento in diverse parti del mondo. La produzione si focalizza sulla connessione tra movimento e desiderio di scoperta, senza approfondimenti su altri aspetti della vita o motivazioni personali dei soggetti intervistati.

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Firenze, 14 luglio 2027 - "Non si va da nessuna parte senza aver prima sognato un posto. Ma senza viaggiare finiscono tutti i sogni". Raccontare lo sguardo contemplativo di un viaggiatore nomade come Wim Wenders non è solo un'operazione critica e cinefila: coinvolge direttamente il nostro modo di percepire i luoghi trasformandoli in spazi sociali e culturali, abbraccia la dialettica universale tra l'uomo e la memoria storica e individuale, diluisce l'identità nel movimento continuo, fisico ed interiore.  Mondi sconfinati, strade deserte, insegne al neon: i silenzi erranti del suo cinema non sono estasi espressiva, saturazione delle immagini, ma ricerca solitaria, meditazione filosofica, dolore rappreso e non comunicabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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