Un film documentario diretto da Wim Wenders sarà presentato a Firenze, il 14 luglio 2027. Il regista tedesco, noto per il suo stile di narrazione visiva, esplora il tema del viaggio come elemento essenziale per realizzare i sogni. La pellicola include immagini e testimonianze di persone che hanno intrapreso percorsi di spostamento in diverse parti del mondo. La produzione si focalizza sulla connessione tra movimento e desiderio di scoperta, senza approfondimenti su altri aspetti della vita o motivazioni personali dei soggetti intervistati.

Firenze, 14 luglio 2027 - "Non si va da nessuna parte senza aver prima sognato un posto. Ma senza viaggiare finiscono tutti i sogni". Raccontare lo sguardo contemplativo di un viaggiatore nomade come Wim Wenders non è solo un'operazione critica e cinefila: coinvolge direttamente il nostro modo di percepire i luoghi trasformandoli in spazi sociali e culturali, abbraccia la dialettica universale tra l'uomo e la memoria storica e individuale, diluisce l'identità nel movimento continuo, fisico ed interiore. Mondi sconfinati, strade deserte, insegne al neon: i silenzi erranti del suo cinema non sono estasi espressiva, saturazione delle immagini, ma ricerca solitaria, meditazione filosofica, dolore rappreso e non comunicabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In viaggio con Wim Wenders: lo sguardo nomade del tedesco errante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, all'Anteo da oggi la rassegna su Wim Wenders: cinque capolavori e un intervento del regista tedesco in streamingDa oggi all'Anteo di Milano prende il via una rassegna dedicata a Wim Wenders, che include cinque dei suoi film più noti e un intervento in streaming...

In viaggio con Wim Wenders: una rassegna speciale porta cinque film cult restaurati nei cinema italianiCinque film di Wim Wenders sono stati restaurati e proiettati nei cinema italiani.

Temi più discussi: IN VIAGGIO CON WIM WENDERS; In viaggio con Wim Wenders; Per la rassegna In viaggio con Wim Wenders: Lisbon Story; Alice nelle città di Wim Wenders torna al cinema: la recensione di Mereghetti.

Falsche Bewegung (Wrong Move), Wim Wenders (1975) Secondo capitolo della trilogia dei road movie di Wenders, tra Alice nella città e Nel corso del tempo: un attraversamento della Germania come deriva esistenziale, sospeso tra Bildungsroman e disillus x.com

In viaggio con Wim Wenders: lo sguardo nomade del tedesco erranteDal 16 al 31 luglio, il Cinema La Compagnia celebra il padre del Nuovo cinema tedesco con cinque opere - Non bussare alla mia porta, L'amico americano, Alice nelle città, The Million Dollar Hot ... lanazione.it

Sto cercando film che abbiano un'atmosfera da viaggio per il mondo, come viaggiare in posti esotici, fare affari in luoghi particolari e cercare fortuna e avventura. Non devono ESSERE impostati in paesi drasticamente diversi; potrebbero semplicemente essere reddit

Per la rassegna In viaggio con Wim Wenders: Lisbon StoryMartedì 14 e mercoledì 15 luglio, al Rossini prosegue la rassegna: In viaggio con Wim Wenders. Cinque capolavori da riscoprire. Terzo titolo in programma, Lisbon Story del 1994. Cinque film che hanno ... live.comune.venezia.it