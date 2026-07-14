In Iran le parti più estremiste del regime stanno sabotando ogni accordo

In Iran, le fazioni più estremiste del regime stanno ostacolando gli sforzi diplomatici. Promuovono un nazionalismo duro e usano una retorica vendicativa contro i nemici, complicando le trattative. I negoziatori e i rappresentanti moderati incontrano grandi difficoltà nel fronteggiare le richieste massimaliste delle fazioni più indottrinate, che si oppongono a ogni forma di compromesso con gli Stati Uniti.

Fomentano il nazionalismo e usano una retorica vendicativa verso i nemici, rendendo ancora più difficile il lavoro dei diplomatici In Iran i negoziatori e gli esponenti più moderati del regime sono in grossa difficoltà davanti alle richieste massimaliste delle parti più indottrinate, che si oppongono a qualsiasi compromesso con gli Stati Uniti. I principali rappresentanti di questa seconda fazione sono i Guardiani della Rivoluzione, il corpo militare più potente dell’Iran e quello che davvero comanda. La distanza è evidente nei negoziati per la gestione dello stretto di Hormuz, da cui fino a febbraio passava un quinto di tutte le esportazioni di petrolio e gas naturale liquefatto e che dall’inizio della guerra è controllato dall’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Perché gli STATI UNITI stanno ATTACCANDO lIRAN

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