Immissioni in ruolo docenti 2026 in caso di rinunce gli elenchi regionali possono scorrere?

Se un docente rinuncia all’immissione in ruolo nel 2026, le graduatorie regionali possono essere riaperte. Tuttavia, una volta esauriti gli elenchi regionali, non sono previste ulteriori convocazioni. La normativa attuale non consente lo scorrimento di elenchi oltre le graduatorie già utilizzate. La questione sulla possibilità di ulteriori chiamate rimane aperta, poiché non ci sono indicazioni ufficiali che prevedano scorrimenti successivi.

Le rinunce alle immissioni in ruolo possono determinare un nuovo scorrimento delle graduatorie. Ma cosa accade quando sono già stati utilizzati gli elenchi regionali? È possibile effettuare ulteriori convocazioni? Il quesito nasce dal fatto che, nella fase di presentazione della domanda, questo quesito era rimasto senza una risposta definitiva. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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