immergersi in pasolini voci video poesia

Da ieri, la casa dove Pier Paolo Pasolini ha iniziato la sua formazione culturale si trasforma. La sede, nota come Casa Colussi, non è più solo un luogo di memoria, ma ora include video, voci e poesia, grazie a nuove tecnologie. Questi strumenti permettono di immergersi nella sua figura e nel suo lavoro, offrendo un’esperienza più coinvolgente. La struttura diventa così uno spazio di conoscenza, emozione e partecipazione, integrando innovazione digitale alla memoria storica dello scrittore.

La casa in cui Pier Paolo Pasolini (1922-1975) ha mosso i primi passi della sua formazione culturale si apre a una nuova dimensione. Da ieri Casa Colussi non è soltanto il luogo della memoria e della ricerca dedicato allo scrittore, ma anche uno spazio in cui la tecnologia diventa strumento di conoscenza, emozione e partecipazione. È stata inaugurata, infatti, la nuova Sala immersiva del Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia (Pordenone), un’infrastruttura digitale d’avanguardia che offre ai visitatori un modo completamente nuovo di entrare nell’universo del poeta, del regista, del narratore e dell’intellettuale che ha segnato il Novecento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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