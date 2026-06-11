Matteo una delle voci più autentiche della poesia contemporanea

È morto a 46 anni Matteo Fantuzzi, farmacista, poeta e attivista. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici. La sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause. La salma sarà composta in giornata. La famiglia ha richiesto rispetto alla privacy. La comunità si stringe attorno ai familiari.

Non si ferma il cordoglio per la scomparsa prematura di Matteo Fantuzzi, 46 anni, farmacista, poeta e anche uomo di partito. Ai tanti messaggi affidati alla rete, provenienti da amici, conoscenti e esponenti del mondo della cultura nazionale, nel quale Fantuzzi si era ritagliato un ruolo di riferimento per la sua produzione poetica, si aggiunge quello del Partito Democratico di Ravenna. "Matteo è stato parte della nostra comunità politica per tanti anni, nel PD di Lugo e nel coordinamento del PD della Bassa Romagna – scrive il provinciale del Partito – ricoprendo per alcuni anni il ruolo di coordinatore d’area. Lo ricordiamo come una persona gentile, sempre corretta, appassionata, che ha dedicato tempo ed energie alla cultura, alla politica e alla vita della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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