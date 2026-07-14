Il primo volo diretto di Mahan Air tra Teheran e Sanaa, operato all’inizio di luglio 2026, segna il ritorno di un collegamento sospeso da quasi undici anni. La rotta, che collega l’Iran allo Yemen, ha implicazioni politiche e militari, influenzando gli equilibri regionali. La decisione di ripristinare il collegamento avviene in un contesto di tensioni tra Iran e Arabia Saudita, con il governo yemenita che si trova nel mezzo.

Il primo collegamento diretto operato da Mahan Air tra Teheran (Iran) e Sanaa (Yemen), avvenuto all’inizio di luglio 2026 dopo quasi undici anni di interruzione, rappresenta molto più di un semplice volo civile. L’atterraggio dell’Airbus nella capitale yemenita controllata dagli Houthi ha assunto un valore politico e strategico destinato a influenzare gli equilibri del Medio Oriente. La vicenda intreccia sovranità statale, diritto internazionale, sanzioni economiche, deterrenza militare e competizione regionale tra Iran e Arabia Saudita. L’elemento più significativo non è soltanto l’apertura della rotta, bensì l’assenza di una risposta militare diretta da parte di Riad, nonostante il Regno mantenga la capacità operativa di interdire lo spazio aereo yemenita. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il volo Mahan Air tra Teheran e Sanaa cambia gli equilibri dello Yemen, tra prudenza saudita e ambizioni iraniane

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Irans Sanaa Shock Amid Gulf Explosions: Are Houthis Being Prepped for Major Strikes on Oil Routes

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