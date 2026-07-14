Un pancione nascosto in fretta sotto la veste, uno sguardo d’intesa teso e spaventato tra madre e figlia, e il fandom è ufficialmente esploso. La rivelazione arrivata nella terza stagione di House of the Dragon (episodio 4, “Tumbleton”) ha confermato quello che molti sospettavano: Helaena Targaryen è incinta. Una notizia che non solo riapre una ferita narrativa aperta fin dalla seconda stagione, ma che ha rimesso in moto una delle teorie più oscure, affascinanti e controverse nate tra i lettori di George R.R. Martin e gli spettatori della serie HBO: e se il padre non fosse Aegon, ma suo fratello Aemond? Facciamo ordine tra le pagine di Fuoco e Sangue e i meandri della serie tv per capire cosa c’è sotto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il segreto di Approdo del Re: la gravidanza di Haelena e la teoria (pazzesca) su Aemond

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