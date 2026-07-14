il ruolo di frontex nella gestione dei centri per il rimpatrio

Notizia in breve

La Commissione europea sta lavorando a una riforma per rafforzare le funzioni di Frontex, l’agenzia europea che si occupa della gestione delle frontiere esterne. La proposta prevede un ampliamento delle sue responsabilità nei centri di rimpatrio, con maggiori poteri e risorse. La riforma mira a migliorare la cooperazione tra gli stati membri e l’efficienza delle operazioni di rimpatrio. La proposta è ancora in fase di discussione e non è stata approvata.