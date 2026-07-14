Il ruolo di Frontex nella gestione dei centri per il rimpatrio
La Commissione europea sta lavorando a una riforma per rafforzare le funzioni di Frontex, l’agenzia europea che si occupa della gestione delle frontiere esterne. La proposta prevede un ampliamento delle sue responsabilità nei centri di rimpatrio, con maggiori poteri e risorse. La riforma mira a migliorare la cooperazione tra gli stati membri e l’efficienza delle operazioni di rimpatrio. La proposta è ancora in fase di discussione e non è stata approvata.
La Commissione europea sta preparando una riforma destinata a rafforzare il ruolo di Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tra le novità più rilevanti del progetto c’è l’attribuzione di nuove competenze nella gestione dei rimpatri, compreso un possibile coinvolgimento operativo nei cosiddetti return hubs, centri di rimpatrio situati al di fuori dell’Unione europea, previsti dal nuovo regolamento rimpatri. L’iniziativa s’inserisce nel processo di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, con l’obiettivo di aumentare i rimpatri delle persone irregolari. Tra le modifiche previste, Frontex potrebbe non... 🔗 Leggi su Internazionale.it
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