Il ritorno di Chiara Tarantino | L’episodio di Singapore mi ha fatto crescere Mi è mancato il nuoto ora punto sulla 4×100 sl

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo un anno lontana dalle competizioni, la nuotatrice italiana è tornata in vasca agli Assoluti e al Settecolli. Recentemente ha dichiarato che l’esperienza a Singapore l’ha fatta crescere e che ora si concentra sulla staffetta 4×100 stile libero. La nuotatrice, di ventidue anni, ha sottolineato di aver sentito la mancanza del nuoto e di essere pronta a riprendere gli allenamenti in vista delle prossime gare.

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Il nuoto azzurro ha ritrovato negli ultimi appuntamenti Chiara Tarantino. Dopo un anno decisamente complicato e lontano dalle piscine per un po’ di tempo, la ventiduenne pugliese è tornata in gara prima agli Assoluti e poi al Settecolli. Una pedina fondamentale per una 4×100 stile libero che sogna in grande agli imminenti Europei di Parigi. Tarantino è stata ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, il programma in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove si è raccontata a 360°. Sulla vicenda accaduta a Singapore e che ha portato anche alla sospensione dalla Nazionale: “Adesso vedo una Chiara cresciuta sia come persona che come atleta. Purtroppo è successo quel brutto episodio, che si poteva sicuramente evitare, ma è successo e alla fine mi ha fatto crescere abbastanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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