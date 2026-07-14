Il pesce innamorato | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il pesce innamorato: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, martedì 14 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il pesce innamorato, film del 1999 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel cast anche Yamila Díaz, Paolo Hendel e Don Lurio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Arturo è un falegname che scrive racconti fin da quando era piccolo. Uno di questi viene pubblicato da un’importante casa editrice ed ottiene grande successo. Successivamente, durante uno dei suoi viaggi per promuovere il libro, incontra Matilde: i due si innamorano però, dopo aver passato la notte insieme, si allontanano per quindici mesi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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