il patto di venezia tra pound e pasolini

Nell'autunno del 1967, Olga Rudge ha espresso timori quando un inviato Rai ha chiesto di entrare nella casa veneziana di calle Querini per intervistare Ezra Pound. L'intervistatore indicato era Pier Paolo Pasolini. La richiesta ha coinvolto Pound, poeta statunitense, e il regista e scrittore italiano. La scena si svolge in un contesto di attenzione mediatica, con la presenza di una troupe televisiva pronta a intervistare Pound, noto per la sua controversa figura letteraria.

Nell'autunno del 1967 Olga Rudge ha paura. Vanni Ronsisvalle, giovane inviato Rai, le ha chiesto di poter portare una troupe nella casa veneziana di calle Querini per intervistare Ezra Pound, e le ha fatto il nome dell'intervistatore: Pier Paolo Pasolini. Per la compagna del poeta significa mandare l'amato al macello. Le ragioni non le mancano. Nel 1956, quando quasi tutta la letteratura italiana aveva firmato l'appello per far uscire Pound dal manicomio criminale di St. Elizabeths (Montale, Ungaretti, Quasimodo, Vittorini, Sereni, e perfino gli amici Penna, Moravia, Bertolucci), Pasolini si era rifiutato. Come si era rifiutata Elsa Morante. Per lui il nome di poeta non era un salvacondotto: «Essere poeti non significa essere pazzi o irresponsabili: ha sbagliato e paghi», scriveva nel 1957 a Vanni Scheiwiller, editore di entrambi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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