Il paradosso di Trump | pedaggi molto cari nello stretto di Hormuz per garantire la libertà di navigazione

Nel tratto di mare tra le coste, sono stati istituiti pedaggi molto elevati per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione. Questa misura è stata annunciata come necessaria per mantenere il passaggio sicuro e libero da interferenze. La decisione ha generato discussioni sulla sua efficacia e sui costi sostenuti dai vettori marittimi. La questione è stata oggetto di attenzione nei media e nei dibattiti pubblici.

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