A luglio 2026, le statistiche catastali indicano un aumento dei villini e delle abitazioni civili, mentre sono in calo le case popolari e ultrapopolari. I dati mostrano che le città italiane stanno cambiando con più case di lusso e meno alloggi a basso costo. Il numero di villini è cresciuto, mentre le abitazioni popolari sono diminuite rispetto ai periodi precedenti. La tendenza riguarda diverse aree del Paese, senza specificare le località.

L’evoluzione del mercato immobiliare ha cambiato il volto delle città e dei territori in Italia. Secondo le statistiche catastali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate a luglio 2026, il numero dei villini e delle abitazioni civili è aumentato, mentre sono diminuite le abitazioni popolari e ultrapopolari. Mercato immobiliare in Italia. Secondo il rapporto, gli immobili censiti negli archivi catastali nel 2025 hanno raggiunto quota 79,5 milioni di unità. Di queste, quasi 68,5 milioni sono immobili dotati di rendita catastale, mentre il resto comprende immobili del gruppo F, privi di rendita perché ancora in costruzione, ruderi, aree urbane o unità in corso di definizione, oltre a circa 7,2 milioni di beni comuni non censibili, come parti condominiali condivise. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il nuovo volto delle città italiane: crescono i villini, ma calano le case popolari

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