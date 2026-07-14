Il malore e poi l’urto con un ciclista a Campagnola morto il pedone di 41 anni

Notizia in breve

Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato investito da un ciclista a Campagnola, nel Reggiano. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 12 e, secondo le prime ricostruzioni, il pedone ha accusato un malore prima di essere travolto. Dopo l’impatto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli del malore che avrebbe preceduto l’investimento.