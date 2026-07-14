Il malore e poi l’urto con un ciclista a Campagnola morto il pedone di 41 anni
Un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato investito da un ciclista a Campagnola, nel Reggiano. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 12 e, secondo le prime ricostruzioni, il pedone ha accusato un malore prima di essere travolto. Dopo l’impatto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui dettagli del malore che avrebbe preceduto l’investimento.
Campagnola (Reggio Emilia), 14 luglio 2026 - È stato dichiarato il decesso del 41enne rimasto coinvolto ieri mattina a mezzogiorno in un incidente in via Picenardi, nelle campagne tra Campagnola e Correggio, con una caduta seguita all’urto con un ciclista, in una dinamica che potrebbe essere stata condizionata pure da un improvviso malore del pedone. Alessandro Magnani, che abitava a Correggio, ha cessato di vivere nel tardo pomeriggio nella Rianimazione del Maggiore di Parma, dove ieri era stato ricoverato in condizioni disperate. Si dovrà capire se a provocare il decesso sono stati gli effetti del trauma cranico della caduta oppure se gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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