Un uomo di 41 anni è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso di Parma dopo essere stato coinvolto in un incidente a Campagnola. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver subito un grave malore improvviso prima dell’impatto. Il pedone è stato ricoverato in rianimazione in condizioni molto critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i dettagli sulle cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Campagnola (Reggio Emilia), 13 luglio 2026 - Un uomo di 41 anni è stato portato d’urgenza in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in rianimazione, in condizioni molto critiche, dopo un incidente che potrebbe essere stato provocato da un grave improvviso malore. E’ accaduto verso mezzogiorno in via Picenardi, a Cognento di Campagnola. Secondo quanto appurato dagli agenti della polizia locale, un uomo di 41 anni, residente a Correggio, si è fermato in auto per consegnare documentazione della società dell’energia elettrica a una abitazione privata di quella strada di periferia. Nel rientrare all’auto, una Dacia, il pedone sarebbe stato urtato da un ciclista 64enne abitante a Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro con bici a Campagnola, pedone gravissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pedone investito nella notte: gravissimo al San Martino

Scontro frontale tra auto con ribaltamento a Ponte Nossa: tre feriti, uno è gravissimoOggi, venerdì 8 maggio, a Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Temi più discussi: Tragedia della strada, scontro tra una bici e un Suv: morto il ciclista; Scontro auto-bici a Salsomaggiore: interviene l'elisoccorso, un ferito ricoverato con diversi traumi; Scontro tra bici e monopattino sulla ciclabile, una donna finisce in ospedale: sui social si scatena la gogna mediatica; Investito da un’auto, finisce nel fosso: morto un anziano in bicicletta a Cordovado.

Scontro tra moto e bici in Valle CervoAll’altezza del bivio per Campiglia Cervo una moto e solamente una bici si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanz ... laprovinciadibiella.it

Vingegaard-Pogacar: impressionante il confronto del tempo sul Tourmalet del 2023. I dettagli fanta-cycling.com/it/news/vingeg… #TourdeFrance #TDF2026?? #Pogacar #Vingegaard x.com

Scontro tra una moto e una bici in viale Epipoli a Siracusa, morto motociclista 48enneIl ciclista è ricoverato all'Umberto I. Dinamica ancora da chiarire. Lo scorso 19 giugno, nello scontro tra due scooter, era morto un 15enne ... rainews.it