Mosca ha ringraziato l’Italia e il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per aver garantito la partecipazione di artisti russi alla mostra. La decisione è stata comunicata dal governo russo, che ha sottolineato l’importanza di questa presenza. La partecipazione dei creativi russi si svolge senza restrizioni e si inserisce nel programma ufficiale dell’evento. La Biennale si tiene in Italia e coinvolge numerosi artisti internazionali.

Mosca ha ringraziato l’Italia e il presidente della Biennale di Venezia, l’intellettuale di destra Pietrangelo Buttafuoco, per aver garantito la sicurezza della delegazione russa e per non aver escluso i suoi artisti dall’esposizione, il tutto a costo di attirarsi le ire del governo italiano e dell’Unione europea che per questo strappo ha ritirato il finanziamento previsto di due milioni di euro (che non pagherà Buttafuoco bensì tutti noi che saremo chiamati a coprire il buco con soldi pubblici). Il ringraziamento di Putin è la ciliegina su una torta avariata, figlia del complesso di inferiorità della destra nei confronti della sinistra e del suo politicamente corretto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il gioco dell’arte e un Cremlino alla Biennale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Biennale, Malykh: l’arte ucraina è sotto l’attacco del CremlinoDurante la Biennale, il rappresentante ucraino ha dichiarato che l’arte del suo paese subisce attacchi dal Cremlino, che mira a distruggere monumenti...

Cecilia Canziani, storica dell’arte, è la curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia. Negli ultimi, frenetici, giorni segue anche i suoi laureandi e il figlioCecilia Canziani, nata a Roma nel 1976, è storica dell’arte e docente di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti...

Si parla di: Biennale, Cirielli: Bruxelles coerente, grave la responsabilità di chi ha aperto al Cremlino; La rassegna stampa e le prime pagine dei giornali di oggi 14 luglio.