Il generale Vannacci ha fatto un commento in televisione, usando un linguaggio confuso e poco chiaro. È stato descritto come non esperto di ragioneria né di politica. La sua presenza in studio ha attirato l’attenzione, perché è noto anche per essere vicino a un personaggio che ha avuto comportamenti violenti in passato. Non ci sono state altre dichiarazioni o azioni legali immediatamente collegate.

Vannacci, l’amicone di un certo Giuseppe Barboni, quello di Tolleranza Zero che si è dilettato a picchiare un iracheno per strada e senza ragione, in televisione ha tirato fuori la supercazzola. Come sanno anche i sassi, quando i partiti fanno una proposta o lanciano un’idea, lo fanno solo dopo aver capito dove andare a prendere i soldi. Tradotto: voglio fare una funivia che colleghi Roma a Cesenatico; questo è il progetto, questi i vantaggi per i cittadini, i soldi li prendo da qui. Punto. Ma Vannacci è un militare. Come lui stesso sottolinea, non è un ragioniere. Non a caso il suo partito di lavoro ed economia non parla, perché è più facile giocare con le coscienze delle persone attaccando “il clandestino”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Generale Vannacci non è un ragioniere: se è per questo, non è neanche un politico, molto probabilmente

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