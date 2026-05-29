Il generale Vannacci ha annunciato di voler candidarsi alle prossime elezioni, annunciando la sua intenzione di entrare in politica. La sua candidatura ha suscitato reazioni tra le forze politiche e l’opinione pubblica, con alcune parti che esprimono scetticismo e altre che mostrano interesse. La sua decisione arriva in un momento di crescente attenzione su figure militari che si avvicinano alla politica attiva. Finora, non sono stati comunicati dettagli sul programma o sulle alleanze previste.

E se Vannacci, il De Gaulle con la faccia all’Alberto Sordi, ma senza il suo humour, facesse la marcia su Roma alle prossime amministrative? Un Vannacci puro e crudo, supportato da un Richelieu come Alemanno ormai libero, con torme di tifosi ed aficionados dei fasci e fasti littori, promettesse morte ad Uber conquistando i tassisti, i tifosi di destra della Lazio, quelli omofobi romanisti, al grido di faccetta nera conquisterebbe i razzisti de’ Roma? In fondo a Fini, che era un occhialuto moderato andò bene, oggi in questi tempi trash un Generale della Folgore, magari con qualche bel tatuaggio coatto alla Verdone, non farebbe furore? Ed il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - E se Vannacci… Le mosse del generale: l’Italia è davvero pronta?

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Ue, Vannacci spezza in tre la destra italiana - Eurofocus podcast, Adnkronos

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Prima Romeo. Poi Occhiuto. Adesso Moratti chiude a Vannacci e a Futuro Nazionale. Perfetto. Ognuno è libero di scegliere da che parte stare. Ma poi non si venga a dare la colpa a Roberto Vannacci e a Futuro Nazionale se questo centrodestra sbiadito, timi x.com

Il Pentagono taglia le brigate di stanza in Europa. Meno forze Usa anche per la Nato reddit

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