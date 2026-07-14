Il fratello del primo ministro spagnolo è stato condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per prevaricazione amministrativa. La sentenza è stata emessa dal tribunale provinciale di Badajoz. David Sánchez, che è anche direttore d’orchestra, è accusato di abuso d’ufficio. La condanna riguarda un reato contestato come equivalente in Italia all’abuso d’ufficio.

David Sánchez, direttore d’orchestra e fratello del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, è stato condannato dal tribunale provinciale di Badajoz a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per prevaricazione amministrativa (reato equiparabile a quello che in Italia era l’abuso d’ufficio). Secondo i giudici, nel 2017 il consiglio provinciale di Badajoz, una città nell’ovest della Spagna al confine con il Portogallo, aveva creato appositamente per lui l’incarico di coordinatore delle attività dei conservatori della provincia, che aveva poi assunto. La sentenza sostiene che David Sánchez fosse consapevole che il posto era stato istituito specificamente per lui e che abbia comunque partecipato alla procedura di selezione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il fratello del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato condannato per abuso d’ufficio

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#Spagna David Sánchez, fratello del Primo Ministro Pedro, condannato a nove anni di interdizione dai pubblici uffici per reato di abuso d'ufficio. (El Pais) x.com

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