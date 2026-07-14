Il filmato dei vannacciani mentre votano le immagini prima che arrivino le accuse di tradimento sulle preferenze – Il video

Un video mostra alcuni deputati, appartenenti al gruppo di Roberto Vannacci, mentre esprimono il loro voto in aula. Prima che emergano le accuse di tradimento legate alle preferenze, le immagini ritraggono i deputati mentre partecipano alle votazioni. Fin dall'inizio, i sospetti si sono concentrati su di loro, considerati i principali indiziati, anche se il gruppo non faceva più parte della maggioranza.

I primi sospettati per il presunto tradimento in aula sono stati, fin da subito, i deputati che fanno capo a Roberto Vannacci. Difficile pensare che il gruppo, ormai fuori dalla maggioranza, si sentisse in colpa nel vederla in difficoltà. Alcuni esponenti del centrodestra hanno accusato apertamente il piccolo drappello di parlamentari legati al generale di aver votato contro le indicazioni concordate, proprio sul tema delle preferenze che il loro leader aveva detto di voler sostenere. Un’accusa che i deputati di Futuro nazionale sembravano già mettere in conto, tanto che durante la votazione dell’emendamento incriminato avevano girato un video, pronto a essere mostrato a chi avesse dubitato del loro ruolo nell’inciampo della maggioranza. 🔗 Leggi su Open.online

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