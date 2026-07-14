Sul social media si è diffuso il fenomeno del Solo Maxxing, un trend in cui alcuni giovani condividono esperienze di trascorrere il tempo da soli, senza cercare compagnie. La pratica si concentra sull’autoisolamento volontario e sulla valorizzazione del tempo trascorso in solitudine. Le persone coinvolte postano contenuti riguardanti attività come viaggi, esercizio fisico o momenti di relax da soli. Il fenomeno si sviluppa principalmente tra utenti giovani, anche se non sono stati segnalati effetti diretti sulla salute mentale.

Se siete convinti che l’incubo peggiore di un ventenne di oggi sia passare il sabato sera da solo nella propria camera, siete rimasti indietro di un paio di generazioni. Certo, adesso il timore più grande è legato a una possibile stabilità economica o a un futuro quantomeno rasserenante. Scindendo però questi fattori per nulla rilevanti, possiamo dire con assoluta certezza che su alcune piattaforme social quali TikTok e Instagram, la frontiera del successo non è più avere un tavolo in discoteca circondato da amici, bensì l’esatto contrario. Questo fenomeno è chiamato solo maxxing, cioè massimizzare il proprio potenziale tagliando i ponti con il resto del mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il fenomeno del Solo Maxxing: quando la solitudine diventa un nuovo trend sui social

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