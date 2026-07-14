Il divo di Hollywood lascia il genere action per una commedia satirica e catastrofica firmata dal premio Oscar Alejandro G Iñárritu

Da iodonna.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"data-is-streaming="false"> Dimenticate il Tom Cruise che salta da grattacieli, pilota jet e corre appeso a portaerei. In Digger  — film del regista premio Oscar Alejandro G. Iñárritu e in arrivo nelle sale ad ottobre 2026 — l’attore veste i panni di Digger Rockwell: un eccentrico miliardario con tanto di pancetta, capelli bianchi spettinati e un marcato accento del Sud degli Stati Uniti. È la prima volta in più di dieci anni che Cruise abbandona il genere action per qualcosa di completamente diverso: una commedia nera, feroce e visivamente ambiziosa. Una commedia «di proporzioni catastrofiche». Il film segna anche il ritorno di Alejandro G. Iñárritu al cinema in lingua inglese, il primo dai tempi di Revenant. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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