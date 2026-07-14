Codogno (Lodi), 14 luglio 2026 – Il Comune di Codogno ottiene un importante finanziamento regionale per puntare su innovazione e sostenibilità. È stato approvato il progetto "Codogno Digital Twin", selezionato nell'ambito dell'iniziativa "Lodigiano Terra di Opportunità e Nuovi Investimenti", promossa dall'assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e inserita nell'accordo quadro di sviluppo territoriale della Provincia di Lodi. Con questo strumento la Regione sostiene lo sviluppo economico e la competitività del Lodigiano attraverso investimenti pubblici, destinati alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree produttive esistenti, con l'obiettivo di favorire l'attrattività del territorio e l'insediamento di nuove attività economiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il "Digital Twin" vince un finanziamento regionale e parte dalla Mirandolina

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